МИД: Россия ждет письменного ответа по гарантиям безопасности

Мария Захарова рассказала, какой реакции Москва ждет от Вашингтона.

Россия ждет письменного ответа по гарантиям безопасности. Об этом в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live" рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница считает, что Вашингтон должен дать конкретную реакцию по всем указанным Москвой пунктам.

Мы в качестве императивы определили необходимость получения от американской стороны письменных ответов, которые были бы не общего плана, а по каждому пункту. Соответственно вот такой у нас подход. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Россия и США 10 января провели новый раунд обсуждения по вопросам стратегической стабильности. Мероприятие состоялось в Женеве. За ним прошло заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе. А 13 января стороны встретились на консультациях с ОБСЕ в Вене.

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Фото и видео: Youtube/Соловьёв LIVE