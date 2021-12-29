Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного визита

Госсекретарь США встретится с Зеленским и Кулебой в Киеве.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен прибыл на Украину в рамках запланированного рабочего визита. Утром 19 января самолет с министром внешнеполитического ведомства США приземлился в аэропорту Киева. Известно, что чиновник намерен встретиться со своим коллегой из МИД Дмитрием Кулебой, а также президентом Владимиром Зеленским. Ранее был размещен анонс от Госдепартамента Вашингтона о том, что Блинкен планирует подтвердить украинским партнерам приверженность к территориальной целостности государства и суверенитета.

Госдеп отказался сообщить, дадут ли США письменный ответ на предложения РФ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

