Госдеп отказался сообщить, дадут ли США письменный ответ на предложения РФ

При этом Вашингтон надеется на плодотворность предстоящих контактов между сторонами.

Государственный департамент Соединенных Штатов не сообщил, даст ли Вашингтон письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

По словам официального представителя американского ведомства Неда Прайса, США надеются на плодотворность предстоящих контактов между сторонами.

Мы не планируем раскрывать сейчас форму и модальность тех контактов, которые могут последовать. Тем не менее мы привержены продолжению диалога и контактов, которые, как мы надеемся, принесут нам результаты. Нед Прайс, официальный представитель Госдепа

По его словам, дополнительные контакты между США И РФ последуют в скором времени

Ранее Прайс заявил, что США ждут объяснений от России из-за учений на границе с Украиной.

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