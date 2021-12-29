  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
США ждут объяснений от РФ из-за учений на границе с Украиной
Сегодня, 8:08
81
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

США ждут объяснений от РФ из-за учений на границе с Украиной

0 0

Москву призывают к прозрачности при проведении учений на собственной территории.

Соединенные Штаты ждут от России пояснений по поводу военных учений на границе с Украиной. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

В Вашингтоне недоумевают, почему российские военные учения были организованы в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины. Москву призывают к прозрачности при проведении этих мероприятий на собственной территории.

Мы полагаем, что деэскалация предполагала бы возвращение российских военных в казармы, а также разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение.

Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США

Он добавил, прогресс в переговорах США-Россия по вопросам безопасности требует того, чтобы они проходили в "атмосфере деэскалации".

В Кремле неоднократно заявляли, войска имеют право передвигаться где угодно по территории РФ. Кроме того, подчеркивалось, что Россия не намерена "нападать на Украину".

Ранее на Украине возмутились двусторонним характером переговоров Россия-США.

Фото: pixabay.com

Теги: военные учения, граница россии и украины, нед прайс
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии