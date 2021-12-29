МИД: Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной

Алексей Зайцев оценил планы Запада по "вторжению на Украину".

В МИД заявили, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с Украиной. Такое заявление перед журналистами на регулярном брифинге в российском внешнеполитическом ведомстве сделал заместитель руководителя Департамента по информации и печати Алексей Зайцев.

Мы уже неоднократно заявляли о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается. Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами. Алексей Зайцев, представитель МИД РФ

Чиновник добавил, что западные кураторы Украины думают иначе. По мнению российских дипломатов, эти страны намерены твердо придерживаться придуманного ими сценария. Согласно ему Москва должна атаковать территорию соседнего государства, ополчив этим против себя весь мир. Зайцев уточнил, что "когда что-то идет не по плану", Запад начинает нагнетать обстановку.

Турция рассчитывает на продолжение диалога России и НАТО.

Фото и видео: МИД России

