Мевлют Чавушоглу надеется на дальнейшее сотрудничество между Анкарой и Москвой.

Турция рассчитывает на продолжение диалога России и НАТО. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Мероприятие прошло в Анкаре.

Мы выступаем за продолжение диалога. НАТО, в частности, запросила возвращения постоянного представителя России. На первый план выходят шаги по снижению напряженности. Мы управляем кризисом. Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Министр напомнил коллегам о том, что Турция готова принять у себя в стране встречу делегатов по минскому формату. Анкара намерена поддерживать этот процесс. По словам Чавушоглу, Турция и Россия ранее "интенсивно проводили контакты на двустороннем уровне". Стороны подняли вопрос о возможной встрече между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным в январе. При этом дата прилета лидера РФ будет ясна после его поездки на Олимпиаду в Пекин.

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию.

Фото и видео: YouTube / Haber Global