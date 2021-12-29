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Турция рассчитывает на продолжение диалога России и НАТО

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Мевлют Чавушоглу надеется на дальнейшее сотрудничество между Анкарой и Москвой.

Турция рассчитывает на продолжение диалога России и НАТО. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал глава внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу. Мероприятие прошло в Анкаре.

Мы выступаем за продолжение диалога. НАТО, в частности, запросила возвращения постоянного представителя России. На первый план выходят шаги по снижению напряженности. Мы управляем кризисом.

Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции

Министр напомнил коллегам о том, что Турция готова принять у себя в стране встречу делегатов по минскому формату. Анкара намерена поддерживать этот процесс. По словам Чавушоглу, Турция и Россия ранее "интенсивно проводили контакты на двустороннем уровне".  Стороны подняли вопрос о возможной встрече между президентами Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным в январе. При этом дата прилета лидера РФ будет ясна после его поездки на Олимпиаду в Пекин.

Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию.

Фото и видео: YouTube / Haber Global

 

Теги: мевлют чавушоглу, мид, нато, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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