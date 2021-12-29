Эрдоган пригласил Путина посетить Турцию

В Анкаре надеются продолжить общение по двусторонним отношениям и сотрудничеству.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина посетить Турцию. Такое заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала NTV. Политик уточнил, что хочет обсудить с лидером РФ двусторонние отношения.

Мы пригласили господина Путина в нашу страну. Мы хотим предпринять некоторые шаги для организации нашей двусторонней встречи. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

В очередной раз Эрдоган напомнил об инициативе Анкары "при желании обеих сторон" принять у себя Владимира Путина и Владимира Зеленского ради того, чтобы главы России и Украины могли вернуться на путь по восстановлению мирной атмосферы между двумя странами.

Эрдоган: реализация контракта по приобретению С-400 с Россией продолжается.

Фото и видео: Youtube/NTV