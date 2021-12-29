Эрдоган: реализация контракта по приобретению С-400 с Россией продолжается

В Турции не исключают возможности получения от американцев F-35.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реализация контракта по приобретению С-400 с Россией продолжается. Такое заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала NTV. Он прокомментировал журналистам закупку Анкарой зенитных ракетных систем у Москвы.

Наш процесс продолжается. Никто кроме нас не будет решать, что мы получим и от кого. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

По словам политика, также ведутся переговоры между Турцией и США по вопросу разрешения проблемы с поставками истребителей пятого поколения F-35. Эрдоган считает, что обсуждения проводятся в позитивном ключе.

Напомним, что Вашингтон пытался оказать давление на Турцию после приобретения Анкарой у России зенитных ракетных систем С-400. Из-за сделки с российской стороной американцы в 2019 году отказались поставлять Турции боевые самолеты собственного производства F-35.

В Кремле отреагировали на приглашение Путина и Зеленского в Турцию.

Видео: Youtube/NTV