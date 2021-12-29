В Кремле отреагировали на приглашение Путина и Зеленского в Турцию

В Кремле поприветствовали предложение Турции в организации переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он отметил, место для переговоров является вторичным вопросом. Самый главный пункт, который должны выполнить украинские власти для возможности встречи глав государств – следование Минским соглашениям при урегулировании конфликта на Донбассе.
Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их к выполнению раннее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Напомним, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее сообщил, что глава государства Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Анкару для проведения переговоров. Он отметил, Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между странами.
Ранее в МИД России назвали заявления об эвакуации дипломатов из Киева провокацией.
Фото: Piter.tv
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