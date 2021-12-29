В Кремле отреагировали на приглашение Путина и Зеленского в Турцию

Основные разногласия между Москвой и Киевом связаны с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей, заявил Дмитрий Песков.

В Кремле поприветствовали предложение Турции в организации переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщил в беседе с ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, место для переговоров является вторичным вопросом. Самый главный пункт, который должны выполнить украинские власти для возможности встречи глав государств – следование Минским соглашениям при урегулировании конфликта на Донбассе.

Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их к выполнению раннее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее сообщил, что глава государства Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Анкару для проведения переговоров. Он отметил, Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между странами.

Ранее в МИД России назвали заявления об эвакуации дипломатов из Киева провокацией.

Фото: Piter.tv