Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Турции

Они необходимы Москве и Киеву, чтобы "уладить разногласия", отметил представитель главы Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган пригласил глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Анкару для проведения переговоров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение официального представителя турецкого лидера Ибрагима Калына в интервью изданию Sabah.

По его словам, такие переговоры необходимы Москве и Киеву, чтобы "уладить разногласия". Калын подчеркнул, Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между странами.

Президент Эрдоган проводит переговоры как с Путиным, так и с Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях. Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции

Он отметил, что в ближайшее время Эрдоган посетит Украину для переговоров с Зеленским.

Вопрос по поводу переговоров глав России и Укрианы в 2021 году поднимался не один раз. В конце апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он отметил, идеальным местом встречи для "переговоров о мире" двух стран был бы Ватикан. Украинский лидер подчеркнул, что хотел бы на саммите с Путиным обсудить вопрос Крыма.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ранее, что Путин готов говорить с Зеленским о полуострове только в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве. Он подчеркнул, нежелание Киева выполнять условия Минских соглашений также является препятствием для встречи глав государств.

Ранее экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что Путин "съест на завтрак" Зеленского во время переговоров.

Фото: kremlin.ru