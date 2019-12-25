МЧС: в Петербурге из-за зноя объявили желтый уровень погодной опасности

С 13 до 18 часов жителей попросили соблюдать особую осторожность.

Сегодня, 26 июня, в Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности. Причиной тому стала жара, которая задержится в Северной столице на неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

С 13 до 18 часов жителей попросили соблюдать особую осторожность. В этот период воздух прогреется до +30...+31 градуса.

Напомним, желтый – это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали петербуржцам, как спасти себя от солнечного удара в период жары. Высокие температуры воздуха могут привести к ухудшению самочувствия. Самое главное - пить много жидкости. Лучше всего в жару помогают утолить жажду вода, холодный натуральный чай, минеральная вода, морсы и компоты. Необходимо отказаться от жареной, копченой и скоропортящейся продукции. Жителей призвали отказаться от прогулок под солнцем.

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Фото: Piter.tv