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МЧС: в Петербурге из-за зноя объявили желтый уровень погодной опасности
Сегодня, 9:52
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МЧС: в Петербурге из-за зноя объявили желтый уровень погодной опасности

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С 13 до 18 часов жителей попросили соблюдать особую осторожность.

Сегодня, 26 июня, в Петербурге объявили желтый уровень  погодной опасности. Причиной тому стала жара, которая задержится в Северной столице на неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

С 13 до 18 часов жителей попросили соблюдать особую осторожность. В этот период воздух прогреется до +30...+31 градуса. 

Напомним, желтый – это второй уровень опасности. Он означает потенциально опасную погоду. 

Специалисты Роспотребнадзора рассказали петербуржцам, как спасти себя от солнечного удара в период жары. Высокие температуры воздуха могут привести к ухудшению самочувствия. Самое главное - пить много жидкости. Лучше всего в жару помогают утолить жажду вода, холодный натуральный чай, минеральная вода, морсы и компоты. Необходимо отказаться от жареной, копченой и скоропортящейся продукции. Жителей призвали отказаться от прогулок под солнцем.

Ранее на Piter.tv: где можно купаться в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

Теги: желтый уровень погодной опасности, климат, мчс, погода, природа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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