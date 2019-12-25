В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать солнечного удара

Горожанам посоветовали отказаться от прогулок на улице и снизить физические нагрузки.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали петербуржцам, как спасти себя от солнечного удара в период жары. Высокие температуры воздуха могут привести к ухудшению самочувствия, отметили в пресс-службе ведомства.

Самое главное - пить много жидкости. Лучше всего в жару помогают утолить жажду вода, холодный натуральный чай, минеральная вода, морсы и компоты. Необходимо отказаться от жареной, копченой и скоропортящейся продукции.

Горожанам посоветовали отказаться от прогулок на улице и снизить физические нагрузки. Рекомендуется проветривать помещения, носить легкую светлого цвета одежду, на голову надевать кепки и панамы. Важно использовать солнцезащитные очки и зонтики на улице.

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