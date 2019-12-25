В лесах Ленобласти на выходных ожидается ухудшение пожарной ситуации

С 24 по 26 июня температура воздуха в 47-м регионе составит около +30 градусов.

В лесах Ленобласти увеличился риск возникновения пожаров. Ситуация связана с повышением температуры воздуха. Об этом сообщили в АБН.

С 24 по 26 июня температура воздуха в 47-м регионе составит около +30 градусов. Из-за этого в лесных массивах могут возникнуть возгорания. В МЧС объявили третий класс пожарной безопасности.

Туристов призвали не жарить шашлыки в лесах и соблюдать правила безопасности. Так, в комитете по природным ресурсам напомнили, что период пожароопасного сезона в регионе запрещается использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на торфяниках и в местах рубок. В случае нарушения правил горожане могут получить штрафы.

Фото: правительство Ленобласти