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В лесах Ленобласти на выходных ожидается ухудшение пожарной ситуации
Сегодня, 10:43
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В лесах Ленобласти на выходных ожидается ухудшение пожарной ситуации

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С 24 по 26 июня температура воздуха в 47-м регионе составит около +30 градусов.

В лесах Ленобласти увеличился риск возникновения пожаров. Ситуация связана с повышением температуры воздуха. Об этом сообщили в АБН.

С 24 по 26 июня температура воздуха в 47-м регионе составит около +30 градусов. Из-за этого в лесных массивах  могут возникнуть возгорания. В МЧС объявили третий класс пожарной безопасности.

Туристов призвали не жарить шашлыки в лесах и соблюдать правила безопасности. Так, в комитете по природным ресурсам напомнили, что период пожароопасного сезона в регионе запрещается использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на торфяниках и в местах рубок. В случае нарушения правил горожане могут получить штрафы.

Фото: правительство Ленобласти

 

Теги: горят леса, жара, мчс, погода, пожары в лесах
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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