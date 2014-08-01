В воскресенье воздух в Петербурге прогреется до +30 градусов

Температурный фон значительно повысится из-за антициклона.

Сегодня, 26 июня, в Петербурге ожидается знойная и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Столбики термометров в городе покажут +28...+30 градусов. В Ленобласти на градусниках за окнами жители увидят +27...+32 градуса.

Из-за обширного антициклона в городе не будет дождей. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление будет стабильным и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

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Фото: Piter.tv