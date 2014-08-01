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В воскресенье воздух в Петербурге прогреется до +30 градусов
Сегодня, 9:00
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В воскресенье воздух в Петербурге прогреется до +30 градусов

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Температурный фон значительно повысится из-за антициклона.

Сегодня, 26 июня, в Петербурге ожидается знойная и солнечная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем tg-канале.

Столбики термометров в городе покажут +28...+30 градусов. В Ленобласти на градусниках за окнами жители увидят +27...+32 градуса. 

Из-за обширного антициклона в городе не будет дождей. Подует северо-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. 

Атмосферное давление будет стабильным и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали, как избежать солнечного удара.

Фото: Piter.tv

 

Теги: леус, погода, прогноз, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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