МАК начал расследование авиакатастрофы в Ленобласти

Возбуждено уголовное дело.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расследование причин столкновения самолетов в Ленинградской области. Об этом сообщили на сайте МАК в субботу, 9 января.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла 8 января Ломоносовском районе: воздушный аппарат Cessna 150 столкнулся с Piper 28. Обломки нашли вблизи деревни Ильино. В результате погибли три человека, в том числе - бывший чиновник, работавший в Агентстве внешнего транспорта Николай Иванов.

Смертельный полет в Ленобласти мог быть подарком на день рождения погибшей. У главы аэродрома "Гостилицы", где произошла вчерашняя авиакатстрофа с участием самолета Piper 28, не было надлежащих для пилотирования документов.

Фото: пресс-служба транспортной прокуратуры по СЗФО