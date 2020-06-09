Глава республики призвал госорганы охранять порядок во время предвыборной кампании.

Александр Лукашенко заявил о недопустимости беспредела в Белоруссии. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Пул Первого" со ссылкой на выступление политика в рамках совещания по вопросам деятельности госорганов. По данным журналистов, глава республики прокомментировал ход организации предвыборной кампании. Политик заявил, что "демократия демократией", но беспредела в стране он не потерпит.

Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в США, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам политика, государственным органам следует обеспечивать национальную безопасность, а также законность и стабильность правопорядка. Лукашенко напомнил, что этого требует конституция Белоруссии и закон.

Белорусам поведали об их иммунитете к революциям.

Видео: Telegram / Пул Первого