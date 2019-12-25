В парламенте республики уверены, что белорусы способны смотреть на конкретные дела, а не на лозунги политиков.

Белорусам поведали об их иммунитете к революциям. Об этом сообщили журналисты БЕЛТА со ссылкой на главу комиссии по законодательству и государственному строительству верхней палаты парламента Сергея Сивеца. Депутат считает, что жители республики выработали иммунитет к лозунгам, поэтому могут оценивать работу политиков по конкретным делам.

Эпоха революционно-популистских призывов — "весь мир насилия мы разрушим, а затем..." всех осчастливим — давно канула в Лету Сергей Сивец, белорусский парламентарий

Депутат нашел символичным тот факт, что президентская избирательная кампания в Белоруссии приходится на 30-летний юбилей с момента обретения республикой суверенитета.

Сила же белорусов была и есть в их исторической мудрости, основанной на желании сохранить и через труд приумножить достояния предыдущих поколений Сергей Сивец, белорусский парламентарий

Политик подозревает, что в ближайшее время в мире геополитические вопросы будут пытаться решить с точки зрения силы. Из-за этого в Белоруссии возрастает важность выбора главы страны в свете грядущих потрясений и новых вызовов.

Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии майдана.