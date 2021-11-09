Лукашенко: колонна танков Польши против мигрантов – это шантаж

Белорусский лидер выразил недоумение, что подобное происходит "в центре Европы".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что колонна танков Польши против беженцев на белорусско-полькой границе является шантажом. Об этом он сказал в беседе с журналистом издания "Национальная оборона".

Глава государства сравнил с самоубийством силовой вариант решения вопроса с мигрантами. Он выразил недоумение, что подобное происходит "в центре Европы".

Бороться сегодня против мигрантов "Леопардами"? Вы меня извините. Мы с вами люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью, и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он добавил, что на Белоруссию нельзя воздействовать оружием, так как "на этом куске земли в центре все войны разворачивались". Лукашенко призвал западных соседей не забывать уроки истории.

8 ноября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки направилась к границе Белоруссии с Польшей. В ведомстве отметили, что "на подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение" Варшавы. По данным ГПК, на границе находятся более двух тысяч мигрантов, включая женщин и детей. Польский власти приняли решение разместить на границе с Белоруссией 16 тысяч силовиков.

Ранее в Госдепе заявили о намерении продолжать давление на Лукашенко.

Видео: Telegram/ПулПервого