Колонна мигрантов на белорусско-польской границе попала на видео

В Минске считают, что происходящее является следствием равнодушия и бесчеловечного отношения польских властей.

К польской границе направляется большая группа мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

В ведомстве отметили, что белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения продолжения функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, которые двигаются по автомагистрали.

Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей. из сообщения ГПК Белоруссии

На обнародованных в интернете роликах видны колонны людей с детьми и сумками, которые идут по трассе. Авторы публикаций утверждают, что беженцы направляются к пункту пропуска "Брузги".

Белорусская сторона утверждает, что пограничники несут службу в усиленном варианте.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщают о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В сторону Минска звучат обвинения в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".

Ранее Лукашенко пообещал жестко ответить на милитаризацию границ со стороны Польши.

Видео: Telegram / РИА Новости