Колонна мигрантов на белорусско-польской границе попала на видео

К польской границе направляется большая группа мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.
В ведомстве отметили, что белорусской стороной принимаются необходимые меры для обеспечения продолжения функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, которые двигаются по автомагистрали.
Пограничная стража Польши неоднократно рапортовала о том, как тысячами вытесняет мигрантов к границе с Беларусью. На подобный шаг отчаяния беженцев сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей.
из сообщения ГПК Белоруссии
На обнародованных в интернете роликах видны колонны людей с детьми и сумками, которые идут по трассе. Авторы публикаций утверждают, что беженцы направляются к пункту пропуска "Брузги".
Белорусская сторона утверждает, что пограничники несут службу в усиленном варианте.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщают о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. В сторону Минска звучат обвинения в том, что сложившаяся на границе ситуация является проявлением гибридной войны со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не спешит решать данный миграционный вопрос. Сам глава РБ утверждает, что из-за введенных Евросоюзом ограничений у республики нет на это "ни денег, ни сил".
Ранее Лукашенко пообещал жестко ответить на милитаризацию границ со стороны Польши.
Видео: Telegram / РИА Новости
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