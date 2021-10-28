Лукашенко пообещал жестко ответить на милитаризацию границ со стороны Польши

Президент считает, что переброска Польшей танков для борьбы с нелегалами является поводом, чтобы стянуть силы ближе к границам.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва будут действовать жестко из-за милитаризации вдоль западных границ республики. Об этом он сказал в ходе встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.

Белорусский лидер напомнил, что Варшава планирует бороться с нелегальной миграцией на границе с РБ при помощи танков "Леопард". Однако Лукашенко считает это лишь поводом для того, чтобы стянуть военные силы ближе к границам Союзного государства.

Естественно, будем очень жестко на это реагировать. Мы еще подождем некоторое время, предупредим их. А потом у нас есть что продвинуть ближе к границам. У нас, а тем более у Российской Федерации. Здесь мы будем действовать жестко, не глядя ни на какую критику с их стороны. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

В связи с участившимися столкновениями польских пограничников с нелегальными мигрантами министерство обороны Польши решило перебросить к границе дополнительно около 2,5 тыс. военных. Кроме того, оборонное ведомство республики намерено передислоцировать на проблемные участки танки "Леопард".

Ранее Лукашенко предложил России подключиться к расследованию геноцида белорусов.

Видео: Telegram / Пул Первого