Лукашенко предложил России подключиться к расследованию геноцида белорусов

По мнению президента, данная проблема касается не только белорусского народа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию подключиться к расследованию дела о геноциде белорусов в годы Великой Отечественной войны и после нее. Об этом глава РБ сказал в ходе встречи с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который находится в Минске с рабочим визитом.

Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава государства подчеркнул, в настоящее время в республике развернули масштабную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Белоруссии в годы ВОВ.

Ранее российский рэпер Моргенштерн извинился за высказывание о Великой Отечественной войне. В ходе интервью с журналисткой Ксенией Собчак артист заявил, что не понимает смысла в праздновании Дня Победы, так как считает нецелесообразным "тратить миллионы" на празднование победы в войне, которая закончилась более 75 лет назад. При этом артист подчеркнул, что он не обесценивает победу Советского Союза в ВОВ. По мнению Моргенштерна, Россия нуждается в новых достижениях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться.

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