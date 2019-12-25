Зеленский: Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться

На Украине почтили память жертв трагедии, произошедшей во времена ВОВ.

Трагедия Бабьего Яра никогда не должна повториться. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он почтил память жертв массовых расстрелов во времена Второй мировой войны на церемонии в Киеве. По информации от властей, немецкие солдаты и их местные пособники ликвидировали до нескольких сотен тысяч человек. В большинстве жертвами стали цыгане, евреи, киевские караимы и советские военнопленные.

Сохранение памяти о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, - наш долг перед будущими поколениями….Трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире. Владимир Зеленский, президент Украины

Президентский офис подчеркнул, что Зеленский сначала возложил цветы к мемориалу граждан, казненных нацистами. Он также установил лампадку около подножия памятника "Менора". В мероприятиях также участвовал глава офиса Андрей Ермак. Чиновники почтили погибших минутой молчания.

Зеленский не поднимал в ООН вопрос участия "голубых касок" на Донбассе.

Фото: Facebook / Офіс Президента України