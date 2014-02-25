Зеленский не поднимал в ООН вопрос участия "голубых касок" на Донбассе

Андрей Ермак оценил обстановку на Донбассе.

В Киеве заявили, что Владимир Зеленский не поднимал на Генеральной Ассамблее ООН вопрос участия "голубых касок" в урегулировании конфликта на Донбассе. Такое заявление в эфире местного телеканала ICTV сделал официальный представитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Президент не поднимал в Нью-Йорке вопрос участия "голубых касок" ООН в урегулировании конфликта в Донбассе. Для того чтобы поддерживать мир, его необходимо достичь. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Чиновник уточнил, что Украина выступает с категоричной позицией против замораживания конфликта на юго-востоке страны. По мнению Ермака, сейчас не та стадия конфликта на Донбассе, чтобы поднимать вопрос нахождения в регионе "голубых касок". Ранее инициативу привлечь миротворческий контингент к контролю за обстановкой на Донбассе выдвигал бывший президент Петр Порошенко. Однако идея не получила поддержки.

Украина хочет провести саммит "нормандской четверки" до ухода Меркель с поста канцлера.

Фото и видео: YouTube ICTV