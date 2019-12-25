Украина хочет провести саммит "нормандской четверки" до ухода Меркель с поста канцлера

Андрей Ермак объяснил позицию Киева по переговорам с Францией, Германией, Россией.

Украина хочет провести саммит "нормандской четверки" (ФРГ, Франции, Украины и РФ) до ухода немецкого канцлера Ангелы Меркель с поста канцлера. Такое заявление в эфире местного телеканала ICTV сделал официальный представитель офиса президента Андрей Ермак. По словам чиновника, сейчас Киев ведет работу над этим вопросом. Спикер напомнил, что глава правительства Германии решила не выдвигать свою кандидатуру на новый срок в правительстве.

Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров "нормандского формата" состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. Мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала. Андрей Ермак, официальный представитель офиса Владимира Зеленского

Эксперт подчеркнул, что ведутся консультации политических советников по "нормандскому формату". Мероприятия проводятся по видеосвязи со всеми четырьмя сторонами. Также планируются личные встречи между отдельными сторонами.

Киев настаивает на письменных гарантиях Запада после введения "Северного потока - 2".

Фото и видео: YouTube / ICTV