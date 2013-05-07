Мачей Вонсик раскрыл подробности о нахождении военнослужащих Варшавы у границы с Минском.

Польша разместила на границе с Белоруссией 16 тысяч силовиков. Об этом местным журналистам с телеканала TVP рассказал заместитель министра внутренних войск Мачей Вонсик. По данным официального представителя ведомства, на территории находятся 12 тысяч солдат из Войска польского, порядка 4 тысячи пограничников и 1,5 сотрудников правоохранительных органов.

На границе находятся 12 тысяч военнослужащих, 4 тысячи пограничников, 1,5 тысячи полицейских, в том числе 250 сотрудников антитеррористической подразделения. Они все заботятся о нашей безопасности. Мачей Вонсик, замглавы внутренних войск Польши

Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о том, что многочисленная группа беженцев из стран Азии и Африки направилась к границе с Польшей. К вечеру 8 ноября обстановка осталась крайне напряженной. На линии границы остановилось свыше двух тысяч беженцев, включая значительное число женщин и детей. Польша не пропускает мигрантов на свою территорию, хотя иностранцы делали попытку пересечь заграждения.

Лавров призвал ЕС избегать двойных подходов в ситуации на границе Белоруссии с Польшей.

Фото и видео: Telegram / SHOT, Военный Осведомитель, Раньше всех. Ну почти.