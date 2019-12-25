В Госдепе заявили о намерении продолжать давление на Лукашенко

Нед Прайс прокомментировал ситуацию на границе между Белоруссией и Польшей.

В Госдепе заявили о намерении продолжать давление на белорусского политика Александра Лукашенко. Такое заявление перед журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник подчеркнул, что говорит о ситуации на государственной границе с Польшей.

Мы обеспокоены фотографиями и сообщениями. Пока власти будут отказываться соблюдать свои международные обязательства, подрывать мир и безопасность в Европе, продолжать преследовать людей, мы продолжим оказывать давление на Лукашенко. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепартамента США

Эксперт подчеркнул, что в Вашингтоне осуждают действия властей Минска и использования белорусскими чиновниками для собственных целей уязвимость приезжих, находящихся на границе с Евросоюзом. По мнению Госдепа, Белоруссия негуманно организовывает миграционные потоки в Европу. При этом вводить новые санкции США на данном этапе не планируют.

Вашингтон подтвердил возобновление диалога по СВПД.

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