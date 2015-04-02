Вашингтон подтвердил возобновление диалога по СВПД

Седьмой раунд переговоров возобновится 29 ноября.

Диалог по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе возобновится в Вене в конце ноября текущего года. Это подтвердил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

Он подчеркнул, американскую делегацию, как и прежде, возглавит специальный представитель по Ирану Роберт Малли.

Мы приветствуем сделанное ЕС объявление о том, что они скоординировали всех участников переговоров по возобновлению соблюдения СВПД и седьмой раунд переговоров возобновится в понедельник 29 ноября. Нед Прайс, представитель Госдепа США

По его словам, Вашингтон надеется, что Иран готов обсуждать данную проблему "быстро и честно".

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что переговоры по СВПД не увенчаются успехом, если Иран будет требовать слишком много от Соединенных Штатов.

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