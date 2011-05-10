Псаки: переговоры по СВПД не увенчаются успехом, если Иран будет требовать слишком много

В Белом доме рассказали о намерении решить вопрос путем дипломатии.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что переговоры по СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) не увенчаются успехом, если Иран будет требовать слишком много от США. Такое заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга с журналистами, который проводился в Белом доме.

Мы искренне и непоколебимо настроены на значимое дипломатическое взаимодействие с целью поиска решений по всему спектру касающихся Ирана вопросов, которые вызывают у нас опасения. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Вашингтоне подчеркнули, что надеются на полное возвращение сторон к соблюдению СВПД. Псаки оценила призывы, поступающие со стороны Израиля, о том, чтобы сформировать альтернативные планы по достижению договоренностей с Ираном. В Белом доме уточнили, что сейчас все силы брошены на дипломатическое урегулирование вопроса.

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Фото: Белый дом