  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Белый дом: Нуланд проводит конструктивные встречи в РФ
Сегодня, 7:59
130
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Белый дом: Нуланд проводит конструктивные встречи в РФ

0 0

Джен Псаки оценила визит Виктории Нуланд в Москву.

В Белом доме заявили, что в Москве Виктория Нуланд проводит конструктивные и плодотворные встречи с представителями российских властей. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница прокомментировала рабочий визит заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам в РФ. Спикера спросили о том, как Вашингтон оценивает визит Нуланд.

Я переадресую вас в госдепартамент по данному вопросу. Полагаю, что, находясь там, она проводит конструктивные и продуктивные встречи.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что визит Виктории Нуланд в Москве запланирован до 13 октября. Она посетила МИД, а также переговорила с заместителем администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента РФ Юрием Ушаковым. 

Псаки рассказала, как Байден не позволил Трампу укрыть важные документы.

Фото: Белый дом

Теги: белый дом, виктория нуланд, джен псаки, дипломаты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии