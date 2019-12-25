Белый дом: Нуланд проводит конструктивные встречи в РФ

Джен Псаки оценила визит Виктории Нуланд в Москву.

В Белом доме заявили, что в Москве Виктория Нуланд проводит конструктивные и плодотворные встречи с представителями российских властей. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделала официальный представитель администрации Джо Байдена Джен Псаки. Чиновница прокомментировала рабочий визит заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам в РФ. Спикера спросили о том, как Вашингтон оценивает визит Нуланд.

Я переадресую вас в госдепартамент по данному вопросу. Полагаю, что, находясь там, она проводит конструктивные и продуктивные встречи. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что визит Виктории Нуланд в Москве запланирован до 13 октября. Она посетила МИД, а также переговорила с заместителем администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

Псаки рассказала, как Байден не позволил Трампу укрыть важные документы.

Фото: Белый дом