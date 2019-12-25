Ливийская армия нанесла авиаудар по турецкому штабу

Sky News – Arabia рассказал об атаке на колледж в Мисурате.

Ливийская национальная армия нанесла авиаудар по турецкому штабу. Об этом сообщил арабский телеканал Sky News – Arabia. Журналисты заявили, что 6 мая боевая авиация ЛНА нанесла серию ударов по позициям наемников, а также турецкому штабу в Мисурате.

Напомним, что ранее представители ЛНА заявляли о том, что планируют прекратить огонь на территории страны в одностороннем порядке. После этого военные ударили по авиационному колледжу в Мисурате, который расположен в 200 километрах к востоку от Триполи. Журналисты отмечают, что именно в здании колледжа находятся наемники, которых нанимает Анкара для участия в боевых действиях. Нападение повредило склад с оружием и боеприпасами.

В пресс-службе ЛНА рассказали, что в результате атаки боеприпасы сдетонировали. По их данным, на территории колледжа погибли несколько турецких военнослужащих. Один из офицеров армии Катара ранен. На данный момент Анкара не прокомментировала данное заявление.

Официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмед аль-Мисмари заявил, что "противник понес значительные потери". В это же время ЛНА потеряли восемь человек. О пострадавших информации нет. Чиновник заявил, что армия отражала атаку сил ПНС. Противник якобы целился в авиабазу Эль-Ватыя в 100 км от Триполи.

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