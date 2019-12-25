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Лидера армянской оппозиции Царукяна освободили из заключения
Сегодня, 9:41
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lesjasap

Лидера армянской оппозиции Царукяна освободили из заключения

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Меру по отношению к оппозиционеру суд счел неправомерной.

Лидера армянской оппозиции Гагика Царукяна освободили из заключения. Об этом в Facebook-аккаунте написал адвокат главы политической партии "Процветающая Армения" Ерем Саркисян. Юрист отметил, что суд общей юрисдикции признал заключение его подзащитного под стражу неправомерным.

Царукяна освободили, суд признал решение о его аресте неправомерным

Ерем Саркисян, адвокат Гагика Царукяна

Напомним, что Царукян попал под арест 12 ноября. Соответствующее решение приняла Специальная следственная служба Армении. Аналогичная мера принята в отношении еще девятерых руководителей оппозиции. В список попали глава "Родины", бывший директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян и другие.

В Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности.

Фото: Pixabay.com

Теги: армения, гагик царукян, оппозиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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