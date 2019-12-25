Лидера армянской оппозиции Царукяна освободили из заключения

Лидера армянской оппозиции Гагика Царукяна освободили из заключения. Об этом в Facebook-аккаунте написал адвокат главы политической партии "Процветающая Армения" Ерем Саркисян. Юрист отметил, что суд общей юрисдикции признал заключение его подзащитного под стражу неправомерным.
Царукяна освободили, суд признал решение о его аресте неправомерным
Ерем Саркисян, адвокат Гагика Царукяна
Напомним, что Царукян попал под арест 12 ноября. Соответствующее решение приняла Специальная следственная служба Армении. Аналогичная мера принята в отношении еще девятерых руководителей оппозиции. В список попали глава "Родины", бывший директор Службы нацбезопасности Артур Ванецян, член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян и другие.
В Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все