Артур Ванценян был вызван на беседу в СНБ прямо с митинга оппозиции.

В Армении задержали экс-главу Службы национальной безопасности. По данным местных журналистов из Sputnik Армения, силовики взяли под стражу Артура Ванценяна. Лидер политической партии "Отечество" подозревается в преднамеренной организации и проведении массового собрания в обход законодательства.

Экс-директор СНБ Армении, лидер партии "Отечество" Артур Ванецян задержан. Информацию об этом подтвердил Sputnik Армения представитель партии Вардан Восканян Telegram-канал Sputnik Армения

Напомним, что 11 ноября в Ереване проходила акция протеста. Активисты требовали сместить с должности премьер-министра Никола Пашиняна за подписанное им соглашение с Баку по Нагорному Карабаху. Один из организаторов митинга сообщил прессе, что Ванецяна вызвали с мероприятия около здания парламента в СНБ для беседы.

На данный момент Ванецян подозревается в неподчинении законным требованиям полиции, а также организации протестов во время действия временных ограничений на собрания. По мнению полиции, это привело к тяжким последствиям.

В центре Еревана начались стычки оппозиционеров с полицией.

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