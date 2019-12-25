Активисты второй день требуют отставки Никола Пашиняна.

Армянская оппозиция объявила о создании комитета национального спасения. Соответствующее заявление во время акции протеста в Ереване сделал член политической партии "Дашнакцутюн". Второй день сторонники оппозиции требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна за заключенное им соглашение по нагорному Карабаху с Баку. Местные СМИ говорят о том, что активисты собрались на площади Свободы и кричат: "Никол — предатель". Зафиксированы столкновения с правоохранительными органами.

Напомним, что накануне глава отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян призвал депутатов прийти в парламент. Он надеялся цивилизованным путем начать процесс дератификации подписанного Пашиняном документа. Однако депутаты отказались от условий оппозиции. На данный момент партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента. На нем активисты хотят обсудить участие Еревана в договоренностях по региону конфликта.

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Видео: Telegram / Sputnik Армения