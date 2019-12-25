Вместе с Гагиком Царукяном а митинге также задержаны и другие политические деятели.

В Армении задержали лидера оппозиции. Об этом сообщили местные журналисты в Telegram-аккаунте "Sputnik Армения". В СМИ уточнили, что представители Службы национальной безопасности поймали в Ереване на митинге руководителя политической партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

Власти вместо того, чтобы преодолеть свои страхи, комплекс неполноценности в очередной раз он идет на задержание Царукяна. Они так и не осознали, что не смогут задержать или арестовать три миллиона человек Ивета Тоноян, член партии "Процветающая Армения"

По мнению Тоноян, правительство страны хочет "свалить ответственность" за подписание соглашение с Азербайджаном по Нагорному Карабаху на других. По мнению депутата, задержание оппозиционера следует считать политической репрессией.

На данный момент известно, что кроме Царукяна СНБ также задержали на митинге политиков Айка Мамиджаняна, Эдуарда Шармазанова, Ваграма Багдасаряна, Вардана Айвазяна, Гегама Петросяна, Карине Ачемян, Гегама Петросяна, Арсена Бабаяна и других. Все оппозиционеры принимали участие в акции протеста против решения Никола Пашиняна о принятии условий соглашения по Карабаху.

Пашинян рассказал о двух попытках отбить Шуши.

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