Пашинян рассказал о двух попытках отбить Шуши

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о двух попытках армий Армении и непризнанной республики Нагорный Карабах отбить город Шуши, который взяли вооружённые силы Азербайджана. Видеообращение он разместил в своём Facebook.
Пашинян рассказал, что первая попытка отбить Шуши была полностью провалена. Во второй раз один армянский отряд смог прибыть в город, но на ситуацию это сильно не повлияло. Однако информация об этом породила слухи, что Шуши находятся под контролем армянской армии.
Ранее Пашинян заявил, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать коллапса.
Фото: pixabay.com
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