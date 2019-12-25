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Пашинян рассказал о двух попытках отбить Шуши
Сегодня, 11:33
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matveyvn

Пашинян рассказал о двух попытках отбить Шуши

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Первая попытка отбить Шуши была полностью провалена.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о двух попытках армий Армении и непризнанной республики Нагорный Карабах отбить город Шуши, который взяли вооружённые силы Азербайджана. Видеообращение он разместил в своём Facebook.

Пашинян рассказал, что первая попытка отбить Шуши была полностью провалена. Во второй раз один армянский отряд смог прибыть в город, но на ситуацию это сильно не повлияло. Однако информация об этом породила слухи, что Шуши находятся под контролем армянской армии.

Ранее Пашинян заявил, что подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать коллапса.

Фото: pixabay.com

Теги: нагорный карабах, пашинян, шуши
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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