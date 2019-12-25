  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пашинян подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать коллапса
Сегодня, 9:43
57
lesjasap

Пашинян подписал соглашение по Карабаху, чтобы избежать коллапса

0 0

В Армении рассказали, что трехстороннее соглашение с Баку и Москвой было вынужденным.

Никол Пашинян заявил, что подписал соглашение по Нагорному Карабаху, чтобы избежать военного коллапса. Об этом премьер-министр Армении рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

В Армении сообщили о задержаниях по делу о нападении на спикера парламента.

Фото: Pixabay.com

Теги: армения, нагорный карабах, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии