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В Армении сообщили о задержаниях по делу о нападении спикера парламента

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Арарата Мирзояна избила группа демонстрантов в Ереване.

В Армении сообщили о задержаниях по делу о нападении спикера парламента. По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, на данный момент правоохранительные органы поймали несколько участников преступления. Об этом политик заявил в видеообращении к гражданам страны в собственном аккаунте на Facebook.

По факту нападения на Мирзояна уже есть задержанные. Задержаны не все, но важно, что задержания преступников начаты

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что ранее стало известно о том, что группа протестующих в Ереване избила депутата Арарата Мирзояна. ИЗначально конфликт произошел между демонстрантами и охраной парламентария. В момент стычки народный избранник находился в автомобиле. Однако протестующие вытащили его из салона машины.

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Видео: FB / Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան, TG / Лентач

Теги: арарат мирзоян, армения, никол пашинян, парламент
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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