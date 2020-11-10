Косачев: Армения должна показать готовность выполнять свои обязательства по соглашению

В Совете Федерации прокомментировали заключенное между Баку и Ереваном соглашение по Нагорному Карабаху.

Армения должна показать готовность выполнять свои обязательства по соглашению, связанному с Нагорным Карабахом. Об этом спикер Совета Федерации рассказал в интервью для телеканала "Россия-24".

Есть согласие Азербайджана, есть согласие Армении, во всяком случае, первых лиц Армении. По состоянию на сегодня нам предстоит еще убедиться, что это согласие сопровождается хотя бы относительным общественным согласием Константин Косачев, российский сенатор

Глава комитета СФ по международным делам уточнил, что миссия российских миротворцев будет эффективной только в том случае, если стороны конфликта (Армения и Азербайджан) продемонстрируют готовность выполнять обязательства.

О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан.

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