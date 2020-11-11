Генштаб ВС РФ: Азербайджан и Армения соблюдают прекращение огня в Нагорном Карабахе

Генштаб Вооруженных сил России: Азербайджан и Армения соблюдают прекращение огня в Нагорном Карабахе. Об этом во время брифинга с журналистами рассказал начальник Главного оперативного управления Сергей Рудской.
В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах
Сергей Рудской, российский военный
Эксперт уточнил, что на территорию бывшего региона конфликта, а также вдоль Лачинского коридора направлен миротворческий контингент из России. Военные будут контролировать соблюдение договоренностей между Баку и Ереваном. Для выполнения поставленных задачей в Нагорном Карабахе будут использованы авиация и комплексы БПЛА. По словам Рудского, практически все миротворцы, направленные в регион, имеют соответствующий опыт, полученный в Сирии.
Министр обороны Армении поблагодарил Россию за миротворцев в Карабахе.
Видео: Youtube/Минобороны России
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