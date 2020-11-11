Министр обороны Армении поблагодарил Россию за миротворцев в Карабахе

Давид Тоноян рассказал о плане по размещению российских военных в регионе.

Министр обороны Армении поблагодарил Россию за размещение миротворцев в Нагорном Карабахе. Давид Тоноян отметил, что план дислокации военных разработан за очень короткий промежуток времени, а соглашение о прекращении боевых действий в регионе в большей степени касалось именно их. Об этом чиновник рассказал местному Общественному телевидению.

Размещение миротворческих сил России - лучший вариант...Мы благодарим Россию за содействие Давид Тоноян, министр обороны Армении

Напомним, что главы Армении, Азербайджана и России приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. После полуночи 10 ноября боевые действия в регионе остановлены. Все стороны конфликта останавливаются на занятых территориях. СТраны обмениваются военнопленными. Премьер-министр Еревана назвал ситуацию крайне тяжелым решением для него. Глава Азербайджана назвал заключенный документ капитуляцией Армении.

Российские миротворцы отправились в район операции в Карабахе.

Видео: Facebook / Առաջին ալիք