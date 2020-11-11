Российские миротворцы отправились в район операции в Карабахе

Вдоль Лачинского коридора будут созданы наблюдательные пункты.

Российские миротворцы отправились в район операции в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили представители Минобороны России. Военные будут охранять зону бывших боевых действий и контролировать режим прекращения огня.

В общей сложности воинские колонны проедут около 250 километров. Они создадут наблюдательные посты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. В общей сложности сейчас на территории Армении находится более 400 российских миротворцев.

Согласно трехстороннему соглашению, в регион будет переброшено 1960 военнослужащих из РФ, 90 БТР и 380 единиц спецтехники и машин. Ереван и Баку обменяются военнопленными, все транспортные узлы будут разблокированы. Армения вернет Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы до 1 декабря. За реваном останется Лачинский коридор.

Косачев сравнил отношение сторон конфликта в Карабахе к России и Турции.

Видео: TG / WarJournal