Захарова опровергла слова Алиева о турецких миротворцах в Карабахе

Согласно соглашению, в регионе будут действовать только российские миротворцы.

Мария Захарова опровергла слова Ильхама Алиева о турецких миротворцах в Нагорном Карабахе. Об этом официальный представитель российского МИД сообщила в рамках интервью журналистам радиостанции "Эхо Москвы". По словам чиновницы, миротворцы из Анкары не будут действовать в регионе вместе с российскими силами. Военнослужащие будут размещены вдоль линии соприкосновения. ВОпрос о статусе этого участка прописан в заявлении Москвы, Баку и Еревана.

Важный момент, на который я бы хотела обратить внимание, — о миротворческих силах. Речь идет о миротворческих силах Российской Федерации Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что с 10 ноября в силу вступает трехстороннее соглашение по нагорному Карабаху. С этого дня прекращаются все боевые действия в регионе. Будет создан мониторинговый центр для соблюдения режима прекращения огня.

Захарова: заявление трех лидеров по Карабаху распространят в ближайшее время.

Видео: Youtube/Эхо Москвы