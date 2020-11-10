Захарова: заявление трех лидеров по Карабаху распространят в ближайшее время

МИД России распространит текст соглашения на международных площадках.

Мария Захарова заявила о том, что заявление трех лидеров по Нагорному Карабаху на международных площадках распространят в ближайшее время. Об этом официальный представитель российского МИД рассказала в интервью журналистам радиостанции "Эхо Москвы". Чиновница уточнила, что речь в документе будет идти о полном прекращении боевых действий в регионе конфликта. При этом соглашение подписано премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой РФ Владимиром Путиным.

Я видела, в сети уже гуляют тексты. Они близки к истине, но подтвердить полностью достоверность я не могу. В ближайшее время будет опубликовано само заявление. Оно будет распространено на международных площадках Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Напомним, что ранее главы МИД РФ и Турции по телефону обсудили дальнейшие шаги по ситуации с Нагорным Карабахом. В Анкаре поддержали заявление Баку по решении ситуации в регионе конфликта.

О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан.