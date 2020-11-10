Косачев сравнил отношение сторон конфликта в Карабахе к России и Турции

Сенатор объяснил, что к ситуации не нужно подключать другие страны.

Константин Косачев сравнил отношение сторон конфликта в Нагорном Карабахе к России и Турции. Глава международного комитета Совета Федерации в интервью телеканалу "Россия-24" заявил о том, что российские миротворцы имеют все возможности для эффективного выполнения миссии согласно заключенному соглашению.

В решении оперативных вопросов уже не нужно подключение ни США, ни Франции, ни Турции….Это серьезный результат нашей дипломатической линии, дипломатического искусства Константин Косачев, российский сенатор

По словам эксперта, Москва отличается от других участников, представленных в роли посредников в вопросе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Косачев уточнил, что Россия вызывает в равной степени доверие как Армении, так и Азербайджана. По мнению спикера, поэтому трехстороннее соглашение стало возможным. Он назвал позицию РФ по вопросу последовательной.

Косачев: Армения должна показать готовность выполнять свои обязательства по соглашению.

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