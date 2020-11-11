В центре Еревана начались стычки оппозиционеров с полицией

У силовиков пока не получается оттеснить митингующих от главного входа в театр.

В центре Еревана, возле здания правительства, начались стычки оппозиционеров с полицией. Об этом пишут "РИА Новости".

Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Их оттесняют силовики, вооружённые щитами и дубинами. Однако у них пока не получается оттеснить митингующих от главного входа в театр.

Ранее армянская оппозиция объявила о создании комитета национального спасения. Соответствующее заявление во время акции протеста в Ереване сделал член политической партии "Дашнакцутюн". Второй день сторонники оппозиции требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна за заключенное им соглашение по нагорному Карабаху с Баку. Местные СМИ говорят о том, что активисты собрались на площади Свободы и кричат: "Никол — предатель". Зафиксированы столкновения с правоохранительными органами.

Видео: Telegram / Sputnik Армения