В полицейском участке оказались Гагик Царукян, лидер партии "Процветающая Армения".

После протестов в Ереване задержаны 10 лидеров оппозиции. Об этом сообщает телеканал "360".

Оппозиционеров задержали по уголовному делу о массовых беспорядках в столице Армении, сообщает специальная следственная служба Армении. Среди задержанных - бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян и глава телеканала "Еркир Медиа" Гегам Манукян.

Также в полицейском участке оказались Гагик Царукян, лидер партии "Процветающая Армения", замглавы оппозиционной Республиканской партии Эдуард Шармазанов, а также оппозиционные активисты Сурен Суренянц, Давид Амбарцумян и заместитель главы партии "Родина" Ару Саакян.

Глава партии "Национальная безопасность" Гарник" Исагулян", лидер "Одной Армении" Артур Казинян и член партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян задержаны по подозрению в нарушении правил обращения с документами, которые содержат государственную тайну.

Ранее Эрдоган сообщил о создании турецко-российского центра в Нагорном Карабахе.

Фото: pixabay.com