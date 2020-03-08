В "Роснефти" рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ с Россией

О сути соглашения РИА "Новости" сообщил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

В компании "Роснефть" объяснили, чем для России оказалось невыгодно подписание соглашения по сокращению добычи нефти со странами ОПЕК+. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев объяснил, что участие в договоре невыгодно для интересов России. Если с рынка уйдет дешевая нефть из РФ и Саудовской Аравии, так будет расчищено место для сланцевой нефти из США, которая стоит дороже.

Ранее мы сообщали о том, что официальный Эр-Рияд готов увеличить добычу нефти в апреле с 9,7 до 10-12 миллионов баррелей в сутки из-за срыва сделки между Россией и странами ОПЕК. Накануне в Вене состоялись переговоры министров стран-членов ОПЕК+. В организации обсуждали возможное сокращение добычи нефти из-за эпидемии коронавируса. Однако переговоры не увенчались успехом, Россия не смогла договориться с другими странами.

В компании "ЛУКОЙЛ" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Из-за этого Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день.