Саудовская Аравия увеличит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК+

Об этом со ссылкой на источники рассказало агентство Bloobmerg.

Официальный Эр-Рияд готов увеличить добычу нефти в апреле с 9,7 до 10-12 миллионов баррелей в сутки из-за срыва сделки между Россией и странами ОПЕК. Как отмечают инсайдеры в издании Bloomberg, такая тактика Саудовской Аравии направлена на возвращении России за стол переговоров по соглашению стран-членов ОПЕК по сокращению добычи нефти.

Ранее в Вене состоялись переговоры министров стран-членов ОПЕК+. В организации обсуждали возможное сокращение добычи нефти из-за эпидемии коронавируса. Однако переговоры не увенчались успехом, Россия не смогла договориться с другими странами.

В компании "ЛУКОЙЛ" оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Из-за этого Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день.