В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК

Потери России составят от 100 до 150 миллионов в день.

В компании ЛУКОЙЛ оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК. Из-за этого Россия будет терять от 100 до 150 миллионов долларов в день. Такое заявление сделал совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.

Он считает, что потери складываются из ожидаемого падения цены барреля нефти с 60 до 40 долларов. При этом объём российского экспорта - 5 миллионов баррелей в день. Также отечественные компании хотят наращивать добычу.

Федун считает, что рост на 2–3% не сможет компенсировать будущих потерь российских компаний. Он назвал разрыв сделки крайне нерациональным решением.

Ранее топ-менеджер "Лукойла" рассказал о наступлении эпохи дешевой нефти.