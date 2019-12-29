Топ-менеджер "Лукойла" рассказал о наступлении эпохи дешевой нефти

Топ-менеджер считает, что нефть не станет такой дорогой, как было ещё десять лет назад.

Эпоха дешевой нефти продлится минимум до 2040 года. Об этом РИА Новости заявил вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун.

Топ-менеджер считает, что нефть не станет такой дорогой, как было ещё десять лет назад. Причиной тому стал избыточный уровень добычи за счет сланцевой нефти в США.

И если ОПЕК сократит производство нефти, то это только скажет об избыточности рынка.

Мировые цены на нефть продолжили падать 28 февраля. Brent стала стоить менее $50 впервые с декабря 2018 года.

Ученые открыли способ получения искусственных алмазов из нефти.

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